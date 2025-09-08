AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Soframız Bir Davamız Bir” programı, Manisa’nın önemli siyasi isimlerini bir araya getirdi. Hilton Otel’de gerçekleşen buluşmaya, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ve AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç katıldı. Programda, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Nalband: “Birlikteliğimiz davamızın gücünü gösteriyor”

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Nalband, “İlçe yönetim kurulumuz ve değerli eşleriyle gönül soframızda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk siyasetinde devlet adamlığını vakar ve tevazu ile birleştirmiş, gönüllerde özel bir yere sahip olan Sayın Bülent Arınç’a, programımıza teşrif ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Manisa’mızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan Milletvekilimiz Ahmet Mücahit Arınç’a da teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Nalband, buluşmanın geçmişin tecrübelerini, bugünün gayretlerini ve yarının umutlarını aynı sofrada buluşturduğunu belirterek, “Bu birliktelik, davamızın gücünü ve AK Parti’ye olan inancımızı bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç: “AK Parti’nin başarıları milletin duasıyla büyüdü”

Programda konuşan Bülent Arınç, siyasi hayatına Manisa’da başladığını hatırlatarak, “Milli Selamet Partisi’nden itibaren Manisa’da siyaset yapıyorum. AK Parti’nin kuruluşunda yer aldım ve üç dönem milletvekilliği yaptım. Bugün aynı görevi evladım Ahmet Mücahit Arınç yürütüyor, bundan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Arınç, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı hizmetleri vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin yolları, hastaneleri, barajları AK Parti iktidarları sayesinde yapıldı. Bu hizmetler karşılığında hem milletimizin duasını aldık hem de seçimlerde güçlü bir destek gördük. Bugün şehir hastanelerinden sulama projelerine kadar Manisa’da yapılan yatırımlar halkın hayatını kolaylaştırıyor. Bizden önce kısa ömürlü koalisyonlar vardı. AK Parti ile birlikte siyasi istikrar sağlandı.”

“Yüzde 50’yi tekrar yakalayacağız”

Arınç, AK Parti’nin hedefinin yeniden güçlü bir halk desteğiyle iktidarını pekiştirmek olduğunu ifade ederek, “Bugün yüzde 35-40 bandında görünen destek, teşkilatlarımızın çalışmalarıyla yeniden yüzde 50’lere ulaşacaktır. Vatandaşlarımız, geçmişte AK Parti iktidarlarının sağladığı hizmetleri unutmaz. Biz çalışmaya devam ettikçe milletimizin güveni artarak sürecektir” dedi.

“Manisa’da hizmet siyaseti devam edecek”

Bülent Arınç, Manisa’da özellikle sağlık ve altyapı alanlarında yapılan yatırımlara değindi. Manisa Şehir Hastanesi’nin Türkiye’deki en başarılı hastanelerden biri olduğunu belirten Arınç, ilçe hastanelerinin de modern bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Arınç, “Geçmişte bir ilçede tek bir eski devlet hastanesi varken, bugün her ilçemizde modern hastaneler var. Sağlıkta geldiğimiz nokta milletimizin bize olan güveninin en önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

Manisa’nın kırsal bölgelerinde yürütülen sulama ve tarımsal kalkınma projelerinden de bahseden Arınç, “Yuntdağı ve çevresindeki köyler, AK Parti’nin yatırımlarıyla sulu tarıma kavuştu. Çiftçilerimiz artık daha fazla gelir elde ediyor. Bu kalkınma projeleri Manisa’nın geleceğine yapılan en önemli yatırımlardır” ifadelerini kullandı.

“Halkımız AK Parti’den desteğini esirgemez”

Arınç, AK Parti’nin halkla kurduğu güçlü bağa dikkat çekerek, “Türkiye’de 100 kişiden 78’i geçmişte en az bir kez AK Parti’ye oy verdi. Bu büyük bir güvenin göstergesidir. Yeter ki biz doğru işler yapmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edelim. Halkımız AK Parti’den desteğini esirgemez” dedi.

Program, AK Parti teşkilat üyelerinin ve katılımcıların sohbet eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.