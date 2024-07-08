Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK sona erdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Suriye ile "normalleşme" mesajı veren Çelik, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek “13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tutum içerisinde bulunulmasını hoş görmeyiz. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir. Orada teröristan kurdurulma çabalarınadır. Kayseri'de ve Suriye'de meydana gelen olaylar birtakım provakatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Normalleşme söylemine karşı sabotajlar söz konusu olmuştur” dedi.

“Avrupalı siyasetçiler Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyor” diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.”

Çelik Gazze'deki olayları “en önemli meselemiz” diye tanımlarken “Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yoktur” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “En düşük emekli aylığının 10 bin TL’den 12 bin TL’ye yükseltilmesiyle ilgili bazı çalışmaların olduğu bugün kulislere yansıdı. Böyle bir çalışma var mı? Varsa ne aşamadadır ve temmuz ayı maaşlarına yetişir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Konu üzerinde çalışılıyor. Şu zamana yetişir mi diyorsunuz. Çalışma devam ediyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz.”