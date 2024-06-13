AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesinin beyhude bir yaklaşım olduğunu iddia etti.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşım olduğunu belirtirken, Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlık olduğunu ileri sürdü.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz" dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1801235109187580326