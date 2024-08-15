AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin ve İsrail konularında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyaretine ilişkin detayları, İsrail’in bölge barışını tehdit eden politikalarını ve uluslararası sistemin İsrail’in etkisi altında kalmasını ele aldı.

Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyareti

Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşması konusunda yaşanan spekülasyonlara açıklık getirdi. Çelik, Abbas’ın TBMM’de konuşmasının arzulanan tarihte gerçekleşmemesinin sebeplerini anlatarak, Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde konuşacağı duyurulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abbas’ın Türkiye’ye davet edilmesi talimatı verdiğini belirtti. Çelik, Abbas’ın TBMM’de konuşması için Haniye’nin de davet edilmesinin planlandığını ancak Haniye’nin şehit olması ve Abbas’ın mazeretleri nedeniyle planın gerçekleşmediğini ifade etti.

Dünya barışının anahtarı Filistin'dir

Çelik, Filistin davasının dünya barışı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Ortadoğu barışının Filistin’den geçtiğini belirtti. İsrail’in bölge barışını tehdit eden politikalarını eleştiren Çelik, Netanyahu’nun ilk açıklamalarının haritaları değiştirme yönünde olduğunu ve bu durumun bölge barışını tehdit ettiğini söyledi.

BM'de reform yapılmalı

Çelik, İsrail’in uluslararası sistem üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin, BM yapısında reform yapılması gerektiğini ifade ettiğini belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ortaya koyduğu “Dünya 5’ten Büyüktür” tezinin genel kabul gördüğünü ve İsrail’in uluslararası sistemi esir alarak insanlık değerlerine saldırdığını ifade etti.

Uluslararası kurumlar yetersiz

Çelik, uluslararası kurumların, özellikle BM’nin, Filistin meselesindeki yetersizliğine dikkat çekti. Uluslararası toplumun, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı etkili bir tepki veremediğini ve bu durumun barış iradesini zayıflattığını söyledi. İsrail’in barış süreçlerine yönelik saldırgan yaklaşımının, barış iradesini yok etmeye yönelik olduğunu belirtti.

“Dünya 5’ten büyüktür”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda ortaya koyduğu “Dünya 5’ten Büyüktür” tezinin geniş çapta kabul gördüğünü ve bu tez üzerinden uluslararası sistemi eleştirdiğini belirtti. Çelik, bu tezin, dünya genelinde birçok ülke tarafından desteklendiğini ve BM yapısındaki reformların önemini vurguladı.