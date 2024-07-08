Avrupa'nın siyasi ve sosyal dinamikleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek, Gazze'deki insanlık dramına da vurgu yaptı. Ayrıca, yerel olaylarla ilgili uyarılarda bulundu.

"Bozkurt" Değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık gibi konulardan veremedikleri cezayı genel davranış kurallarına aykırılıktan veriyorlar. Burada asıl söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. Demiral’ın gol sevincini bu şekilde hedef alırken PKK’nin sembolüne sessiz kalıyorlar, Kur’an-ı Kerim yakılmasını fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriyorlar. Ama futbolcumuzun gol sevincini asla kabul edilemeyecek ifadelerle anıyorlar. Bu tip durumlarda söylediğimiz şudur: 'aşırı sağcılık veya ırkçılık arayan Avrupa’daki seçim sonuçlarına baksınlar. Kendi toplumlarındaki bazı gelişmelere baksınlar ve ortaya koydukları çifte standartlara baksınlar'" dedi.

Cumhurbaşkanımızın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılımı son derece önemlidir. Türkiye dünyanın her platformunda olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir barış ve kalkınma arayışında çok taraflı diyalogun çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kural temelli uluslararası sistemin ütünlarının sarsıldığı ifadesi aslında uluslararası sistemin temel problemini gösteriyor. Burada mesajlar ve 75. Yıl toplantısına NATO'nun katılacak olması Türkiye'nin dünyadaki tüm siyasi platformları kapsadığını göstermektedir.

"En Önemli Meselemiz: Gazze"

Gazze ile ilgili toplantı değerlendirmelerini açıklayan Sözcü Çelik, "En önemli meselemiz Gazze’deki olaylar. Bugün bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Gazze'deki kayıpların tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. Herkesin bilmesi gereken barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. Dünya'nın her yerindeki Yahudiler'in bilmesi gereken ise İsrail güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetinin eylemleridir. Özellikle barış toplumlarının gerçekten barış isteyip istemedikleri Netanyahu hükümetine baskı yapup yapmadıklarından geçmektedir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı sürece kimsenin barıştan bahsetmesinin bir değeri yoktur" açıklamalarında bulundu.

MSB'nin güçlü çalışması Türk Bayrağı'na hakaret edenlere özür diletti

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Suriye sınırı ve Suriyeli vatandaşlar ile ilgili olarak "Suriye’de 13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu tüm dünyada gündem oldu. Baştan beri sürdürdüğümüz tutumu sürdürüyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, halkın iradesinden yanayız. Herhangi bir şekilde toprak bütünlüğüne ve milli birliğine karşı olunması hoş görülmez. Bu sebeple Cenevre süreci ve Astana süreci birbirine alternatif görenlere karşı bu iki süreci birbirinin tamamlayıcı olarak görüyoruz. Böylece rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız Suriye'ye karşı değil, orada bir terör örgütü kurma çabalarına karşıdır. Bazı müttefiklerimizin desteği ile bu planları gördüğümüzde bunlar çeşitli harekatlarımızla darmadağın edilmiştir. Bu sayede Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehdit bertaraf edilmiş, Suriye'nin milli birliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki irademiz korunmuştur. Suriye'de asıl beklentimiz, orada evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için o bölgenin güvenli hale gelmesidir. Biz bize güvenen ve bizimle hareket eden hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz. Normalleşme sürecinde Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylar bir takım provokatörlerin iş başında olduğunun göstergesidir. Bu normalleşme söylemine karşı bir takım siyasi sabotajlar söz konusu olmuştur. Gerek kamu güvenliği gerekse Suriye faaliyetleri açısından bunlara gerekli cevaplar verilmiştir. Özellikle şanlı bayrağımıza yönelik saygısızlık yapanların hepsinin özür dilemesi MSB teşkilatının güçlü çalışması ile sağlanmıştır" bilgisi verildi.

Milletimiz kararını verdi

Sözcü Ömer Çelik, "Bizim açımızdan 14-28 Mayıs ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz, bu ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinin kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye yönelik gündeme gelmektedir. Kendi bünyelerindeki iç mücadeleyi erken seçim ile yönetmek ya da örtbas etmek istemektedirler. Erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. Önümüzdeki dönemi hizmet etmek olarak iyi değerlendireceğiz. Dünya'da yeni meydan okumalar meydana gelirken bunları gereksiz görerek önümüze baktığımızı bilmenizi isteriz. Milletimiz kararını vermiştir, önümüze bakıyoruz. Toplumumuzun her kesimi planını buna göre yapmalıdır." dedi.

Emeklilere Henüz Bir Haber Yok

Emeklilik konusu ile ilgili bir çalışma yapılacağının altını çizen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Belirli bir zamana yetişir mi bilmiyorum, çalışmalar devam ediyor. Bir karar verilmediği için şu zamana yetişir mi, bu zamana yetişir gibi bir değerlendirme mümkün değil. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sokak köpekleri konusu bu hafta Mecliste

Sokak köpekleri ile ilgili son sözü koymak üzereyiz, bu hafta Meclis'e sevki için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ESED'e Davet Mi Var?

Davet sorusuna karşılık plan ve çalışmaların devam ettiğini açıklayan Çelik, "Henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı muhataplarımızla mutabakata vararak belirlenecektir" diyerek gelecek zamanı hedef gösterdi.