PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada “umut hakkı” talebinde bulundu. AK Parti uygulamada hukuki dayanak olmadığını belirtirken, DEM Parti Öcalan’ın talebi doğrultusunda yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

Öcalan’dan resmi “umut hakkı” talebi

Abdullah Öcalan, İmralı Ada Hapishanesi’nde 13 Ekim 2025’te avukatlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, devletin “umut hakkı” adımı atması gerektiğini vurguladı. Öcalan, açıklamasında “Bu bagajı kaldırması lazım. Binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Hukuki çerçeve ve AİHM bağlantısı

Avukatları, Öcalan’ın talebini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) umut hakkı kararı bağlamında değerlendirdiğini aktardı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Eylül 2025 oturumunda Türkiye’ye bu konuda yasal çözüm çağrısında bulunmuştu.

Toplumsal ve siyasi mesajlar

Öcalan, barış sürecine katkı ve demokratik toplum inşası için Kürtlerin hukuka tam entegre edilmesi gerektiğini belirtti. Kadınların erkek karşısında eşitsizliğine dikkat çeken Öcalan, jineoloji çalışmalarını desteklediğini ve kadınlara selamlarını ilettiğini ifade etti. Ayrıca toplumu barış sürecine katılmaya davet etti.

AK Parti’den tepki

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Koşullu salıverme ve ceza erteleme şartlarımız bulunuyor. Genel veya kısmi af söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

DEM Parti’den yürüyüş kararı

DEM Parti, Öcalan’ın talebi doğrultusunda Diyarbakır'da yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Yürüyüş 18 Ekim Cumartesi saat 17.00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na gerçekleştirilecek. Parti, gençlik örgütleri ve halkın katılımını çağırdı.