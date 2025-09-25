AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez, peş peşe gündeme gelen skandalların ardından görevden alındı. Kamuoyunda en çok tepki toplayan olay ise, şehit polis memuru Hasan Akın için düzenlenen mevlid programıyla aynı akşam kendi otelinde eğlence masası kurup sosyal medyada paylaşım yapması oldu. Bu paylaşımda Tanju Okan’ın “Koy Koy Koy, Efkarlıyım Bu Gece” şarkısını kullanması tepkileri daha da büyüttü.

Parti yönetiminden sert tepki

Bükülmez’in davranışı hem vatandaşlardan hem de AK Parti tabanından yoğun eleştiri aldı. Tepkilerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı devreye girdi. Dün akşam parti binasına çağrılan Bükülmez’e görevden alındığı bildirildi. Ancak parti büyükleri, kamuoyu önünde daha fazla yıpranmaması için istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurmasına izin verdi.

Vefasızlık tartışması

Bükülmez, istifa mesajında yalnızca “istişare sonucu gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim” ifadelerini kullandı. Yıllardır kendisini krizlerde koruyan, hatalarını örten ve arkasında duran teşkilat mensuplarına, milletvekillerine ve parti büyüklerine tek bir teşekkür etmemesi teşkilat tabanında “vefasızlık” olarak değerlendirildi.

Parti kulislerinde Bükülmez için şu yorum yapıldı:

“Yanlış üstüne yanlış yaptı, skandal üstüne skandal yaşattı. Buna rağmen kimse onu yalnız bırakmadı. Ama giderken bile vefasızlığını gizleyemedi. Bu istifa mesajı onun karakterinin aynası oldu.”

AK Parti’de il ve ilçe başkanlıklarından ayrılan isimlerin sosyal medyada yayımladığı istifa mesajlarıyla Bükülmez’in paylaşımı kıyaslandığında tablo daha da dikkat çekti.

• Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım: Görev süresi boyunca kendisiyle çalışan herkese teşekkür etti, “Bu bir bayrak teslimi” dedi, “Mücadelemiz bitmez, yine sahadayız” mesajı verdi.

• Muğla İl Başkanı Haluk Laçin: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Bu dava şahısların değil, milletin davasıdır. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Bu örnekler, Bükülmez’in veda mesajındaki eksik vefa ve teşekkür konusunu teşkilat gündeminde daha görünür hale getirdi