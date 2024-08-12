Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, ilçe başkanları, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Güçlü teşkilatlar, güçlü Türkiye

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, güçlü bir Türkiye’nin inşasında teşkilatların önemine dikkat çekti. Şen, “Teşkilatlarımız bizim her şeyimizdir. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir iktidar, güçlü bir iktidar için de güçlü teşkilatlar gerekir. AK Parti teşkilatları ne kadar güçlü olursa, hükümet de o kadar güçlü olur” ifadelerini kullandı.

"Güçlü Türkiye, zulme dur diyecek"

Mustafa Şen, konuşmasının devamında Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma hedefine vurgu yaparak, “Eğer bugün çok daha güçlü olsaydık, İsrail Gazze'ye bu kadar rahat girip zulüm yapamazdı. Güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye olduğunda, dünya üzerindeki hiçbir zalim bu cesareti gösteremez. Ne Doğu Türkistan'dan acı haberler alırız, ne de Karadeniz'in kuzeyinde savaş olur. Balkanlar'da kimse silah kuşanamaz, Suriye'de masumların kanı akmaz. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyız, işimizi en iyi şekilde yapmalıyız” dedi.

Cumhur İttifakı'nın misyonu: Mazlumların sesi olmak

Şen, Cumhur İttifakı'nın mazlumların sesi olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı, tüm mazlumların dertleriyle dertlenen, zulmü sonlandırmak için mücadele eden bir ittifaktır. Biz komşularımızın sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Amacımız, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye inşa etmek, bölgedeki tüm mazlumlara umut olmaktır. Bu, aynı zamanda dünya genelinde zulmün son bulması anlamına gelecektir” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar da birer konuşma yaparak, teşkilatın gücünü ve hedeflerini vurguladılar. AK Parti'nin Uşak’taki faaliyetleri ve gelecek planları da masaya yatırıldı. Toplantı, partililerin katılımıyla yapılan istişarelerle sona erdi.