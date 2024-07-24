AK Parti Uşak İl Teşkilatı, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimiyle birlikte yapılan ziyaretlerde, esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Ziyaretlerin ardından, bu taleplerin ilgili makamlara iletileceği ve çözüm önerileri üzerinde çalışılacağı açıklandı.

Esnaf ziyaretleri ve dinlenen talepler

AK Parti Uşak İl Teşkilatı, İl Başkan Yardımcısı Ramazan Koçyiğit ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Halil Can Durmaz'ın katılımıyla, Ramazan Özkan ve Emin Gündüz koordinatörlüğünde şehrin çeşitli bölgelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, AK Parti'nin ana kademe, merkez ilçe ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ziyaret edilen esnafların talepleri ve beklentileri not alındı. Esnaf, özellikle ekonomik koşullar, yerel yönetim hizmetleri ve altyapı ile ilgili konularda destek talep etti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, esnafın talep ve önerilerinin değerlendirilerek ilgili makamlara iletileceğini ve çözüm odaklı çalışmalar yapılacağını belirtti. İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Evsahiplikleri için esnaflarımıza teşekkür ediyor, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daimi kılsın" ifadesi kullanıldı.

İl Başkanı Himmet Yaşar'dan değerlendirme

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, haftalık olağan toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirdi. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, esnaf ziyaretlerinin sonuçları ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Yaşar, esnafın taleplerine yönelik çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını ve bu önerileri hayata geçirmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Gelecek planları ve yerel iş birliği

AK Parti Uşak İl Teşkilatı, esnaf ziyaretlerini sürdürecek ve yerel ekonomiyi desteklemek adına çeşitli projeler geliştirecek. İl Başkanı Yaşar, esnafla yapılan görüşmelerin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin hem esnafla hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurma açısından kritik olduğunu vurguladı. Bu ziyaretlerin, yerel yönetim ve halk arasındaki bağları güçlendirmesi ve kentteki sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor.