Siyasi partiler, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığındaki CHP heyetini kabul etti. AK Parti'li Uygur, bayramların hoşgörü, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı günler olduğunu belirterek, "Maalesef hoşgörünün zirve yaptığı dönemde, olumsuz hadiselerle de karşılaşıyoruz. Dün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te menfur bir saldırı gerçekleşti. Son dönemlerde sistematik bir şekilde ardı ardına ülkemize yönelik bu tür eylemlerle karşı karşıyayız. Bütün kritik süreçlerde aslında milletimiz en güzel cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde en güçlü duruşu gösterdi. Her kritik süreçte biz 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını ardına kadar milletimizin desteğiyle, ferasetiyle, sağduyusuyla inşallah açtık. Bütün bunlara inat, o güçlü duruşumuzla, demokrasiye, hukuka bağlılığımızla bundan sonraki süreçte de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada bizi bu gittiğimiz yoldan hiçbir şekildeki menfur hadise alıkoyamayacak. Önümüzdeki süreçte de Anayasamızla ilgili değişikliği, yine en geniş mutabakatla, en geniş uyuşmayla gerçekleştireceğimize olan inancımız tam" dedi.



CHP'Lİ EMRE: İSVEÇ, YASAL DÜZENLEMEYİ YAPMALI

CHP'li Emre, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, "Türkiye başta olmak üzere İslam aleminin canını acıtmak, duygularını, istismar etmek, duygularını zedelemek amacı taşıyan kötü bir hadise. Bunun özgürlükle ilgisi olmayacağını; çünkü bütün özgürlüklerin sınırının, toplumun, kamunun güvenliği, huzuru çerçevesinde çizildiği bir gerçektir. Bunun ahlaki boyutu bir yana; ama hukuki açıdan da İsveç makamlarının gerekli yasal düzenlemeyi yapmaları ve bu olayın önüne geçmeleri lazım. İsveç makamları bunu bir an evvel yapmalı" diye konuştu.



AK Parti, CHP'nin ardından MHP, HÜDA-PAR, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetlerini kabul ederek, bayramlaştı.

