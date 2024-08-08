AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş illerinde yeni il başkanları atadı. Yapılan bu atamalar, partideki yenilenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

4 İlde yeni atamalar

AK Parti, teşkilatında gerçekleştirdiği yeni atamalarla Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş illerine yeni il başkanları getirdi. Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına ise Burak Gül atandı.

Teşkilat Başkanlığı'ndan açıklama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yeni atanan il başkanlarına başarı dileklerinde bulundu. Açıklamada ayrıca, görevden ayrılan Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan'a bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Yenilenme süreci

AK Parti'deki bu atamalar, partinin teşkilat yapısında bir yenilenme ve dinamizm sürecine işaret ediyor. Yeni il başkanlarının atanmasıyla birlikte, AK Parti'nin yerel teşkilatları daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Partinin, bu atamalarla sahadaki etkinliğini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Görev değişikliklerinin önemi

Parti içinde yapılan bu tür atamalar, yerel seçimlere hazırlık sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni il başkanlarının, bulundukları illerde parti politikalarını etkin bir şekilde uygulamaları ve yerel yönetimlerle koordinasyonu sağlamaları bekleniyor.