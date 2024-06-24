31 Mart yerel seçimlerinden beklediği sonucu alamayan AK Parti'de, değişim sürecinin tabandan tavana doğru hız kazanması bekleniyor.

Teşkilatlardan başlayarak kapsamlı bir değişim sürecine giriyor AK Parti.

Kulislerde, partideki birçok teşkilatın istifasının isteneceği, yerlerine getirilecek isimlerin belirlenmesi için çalışmaların başladığı konuşuluyor.

Seçimlerin hemen ardından Rize, Adıyaman ve Batman il yönetimlerinde değişiklikler yaşandı ve bu değişikliklerin sayısının artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde birçok teşkilatın istifasının isteneceği konuşuluyor Ankara kulislerinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti yönetimi, kongre takvimi ile ilgili çeşitli alternatifler hazırladı. Kongrenin 2025 yılı içerisinde yapılmasının daha uygun olduğu değerlendirilmiş, ancak bu süreçte il ve ilçe başkanlarından başlayarak değişim sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Erdoğan, yerel seçimlerin ardından katıldığı parti toplantılarında, "Bayrak değişimine" gidileceğini açıkca söylemişti.

Ancak şu ana kadar parti üst yönetimine yönelik somut adımlar atılmadı. Erdoğan'ın, değişim sürecini teşkilatlardan başlatmayı tercih ettiği görülüyor. Bu doğrultuda, bayramdan önce genel merkezin talimatı ile Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etti.

Değişim sürecinin teşkilatlardan başlatılmasına parti içinde itiraz edenler de yok değil. Ancak AK Parti yönetimi, değişimin tabandan tavana doğru ilerlemesinin teşkilatları canlı tutacağı görüşünde.

Erdoğan'ın "Seçmenden geçer not alamayan, bizim takdirimize de mazhar olamaz" açıklamasını hatırlatan AK Parti kurmayları, özellikle seçim kaybedilen illerde kapsamlı bir değişimin kapıda olduğunu vurguluyor.

Kongreye kadar teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı hedefleyen AK Parti yönetimi, istifa ettirilecek il ve ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler için de detaylı bir çalışma başlattı.

Erdoğan'ın, teşkilatlara getirilecek yeni isimler hakkında güvendiği isimlerle ve fikrine önem verdiği yakın dostları ile değerlendirme yaptığı belirtiliyor.

AK Parti'de başlayan bu değişim süreci, partinin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Teşkilatlardaki yenilenme ve dinamizm, partinin önümüzdeki seçimlerde daha başarılı olabilmesi için kritik bir rol oynayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

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