Ay açıklamasında, "Onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Adana İl Başkanlığı görevimden af talebim genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Yaklaşık 4 yıldır, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Adana’mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim" dedi.