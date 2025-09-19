Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) istifalar ardı ardına geliyor. Son 48 saatte Adıyaman, Çanakkale ve Niğde il başkanları görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Daha önce Muğla ve Elazığ il başkanlarının da istifasıyla birlikte sayı 5’e yükseldi.

Çanakkale İl Başkanı Göktürk görevini bıraktı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, yaptığı yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Göktürk, sağlık sorunları ve ailevi nedenleri gerekçe göstererek görevi devrettiğini belirtti. Göktürk, partisine bağlılığını sürdüreceğini vurguladı.

Niğde İl Başkanı Özdemir istifa etti

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi dahilinde istifa kararı aldığını belirterek, “Bu bir bayrak yarışıdır” ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Başkanı da ayrıldı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurdu. Kablan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek partisine bağlılığını sürdüreceğini ifade etti.

İstifa dalgası iki günde 5’e çıktı

Dün ise Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevlerinden ayrılmıştı. Böylece iki gün içinde istifa eden il başkanlarının sayısı 5 oldu.