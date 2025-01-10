AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye en düşük emekli aylığının artırılması, siber güvenlik başkanlığı ve KOSGEB destekleri gibi düzenlemeleri içeren 3 ayrı kanun teklifinin sunulduğunu açıkladı. Güler, düzenlemelerin KOBİ’lerden emeklilere kadar geniş bir kesimi kapsadığını vurguladı.

KOSGEB ve TÜBİTAK düzenlemeleri

AK Parti’nin sunduğu ilk kanun teklifi, KOSGEB’in gelir kalemlerine yeni düzenlemeler ve TÜBİTAK’ın destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda:

TÜBİTAK, öğrencilere ve araştırmacılara destek vermeye devam ederken, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacak.

KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik hizmetlerinin aksamaması için gelir kaynakları yeniden düzenlenecek.

Ürün muayene ve bakım süreçlerine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki eksikliklerini gidermek amacıyla hazırlanan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasını öngörüyor.

22 maddeden oluşan teklif, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerini korumayı hedefliyor.

Siber suçlara yönelik cezalar artırılarak caydırıcılık sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal strateji ve politikaların uygulanmasını koordine edecek.

Güler, "Milli güvenlik açısından siber güvenlik düzenlemeleri kaçınılmazdır," dedi.

En düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye çıkıyor

Abdullah Güler, emekliler ve hak sahipleri için en düşük emekli aylığının 14.469 TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Ayrıca, işverenlere yönelik aylık 1000 TL asgari ücret desteği uygulaması 2025 yılı sonuna kadar devam edecek.

Güler’den CHP’ye eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt veren Güler, "Önce İzmir, Ankara ve İstanbul gibi belediyelerinin başarısızlıklarına kırmızı kart göstersinler," diyerek karşılık verdi. Güler, özellikle İzmir Körfezi’ndeki çevre sorunlarına ve belediyelerin mali borçlarına dikkat çekti.