AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ayrancılar‑Yazıbaşı tesisindeki “kim hizmetimize engel oluyorsa Allah onun ayaklarını birbirine dolaştırsın” sözlerine sosyal medyadan sert yanıt vererek Tugay’ı üslup ve hizmet eleştirileriyle hedef aldı. Kaya, Torbalı Belediyesi ile ilgili tartışmalara da değinerek “çiviyi de çakacağız, TOKİ’yi de Torbalı’ya yapacağız” dedi.

Kaya’dan sert tepki: “Bedduayla beceriksizliği örtmeyin”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Tugay’ın açılış konuşmasında kullandığı ifadeleri eleştirdi. Sosyal medya paylaşımında, “Kendi beceriksizliğini ‘bedduayla’ örtmeye çalışan bir belediye başkanı, İzmir’in değil koltuğunun derdindedir” ifadelerini kullanan Kaya, üslup ve sorumluluk açısından sözleri yetersiz bulduğunu belirtti. Kaya, İzmir’in altyapı, trafik ve temizlik sorunlarına işaret ederek muhalefet yerine hizmet üretmenin gerektiğini savundu.

Tartışmanın kaynağı: Tugay’ın açılış sözleri ve altyapı yatırımı

Konuşmanın yapıldığı Ayrancılar‑Yazıbaşı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi açılışı, tesis kapasitesinin günlük 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarıldığı ve projenin 450 milyon TL’ye mal olduğu açıklamalarıyla gündeme geldi. Başkan Cemil Tugay açılışta hem altyapı yatırımlarını anlattı hem de ocak ayında suya zam yapmayacaklarını duyurdu; ayrıca asgari su kullanım kademesinin 0–4 metreküpten yukarı çıkarılabileceğini söyledi. Bu ifadeler sonrasında tartışma alevlendi.

Kaya’nın mesajında hangi noktalar var?

Kaya’nın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

Tugay’ın “beddua” söylemini eleştirme ve bunun bir belediye başkanına yakışmadığını vurgulama.

İzmir yönetiminin 25 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetildiği iddiasıyla hizmet yetersizliğine işaret etme.

Torbalı ile ilgili “çivi çaktırmama” söylemine karşılık, ilçeye yatırım yapma ve TOKİ iddiası.

Tugay’ın vurguları ve belediye savunması

Cemil Tugay, açılış konuşmasında altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekip İzmir’in arıtma kapasitesini artırma hamlesini öne çıkardı. Tugay, son bir yılda İZSU yatırımlarının toplam maliyetinin yaklaşık 2 milyar TL’ye yaklaştığını ve kent genelinde yeni arıtma tesisleri, hatlar ve altyapı çalışmaları yapıldığını belirtti. Ayrıca, suya zam yapılmayacağı ve asgari kullanım kademesinin artırılarak dar gelirli hanelere nefes aldırılacağı taahhüdünü yineledi. Bu açıklamalar kent içinde olumlu yankı bulurken siyasi muhalefetten eleştiri aldı.

Siyasi karşılıklı suçlamalar: Hizmet mi siyaset mi?

Kaya’nın açıklaması ve Tugay’ın cevabı, İzmir yerel siyasetinde sıklıkla görülen “hizmet söylemi” ile “sorumluluk/eleştiri” ikilemini yeniden gündeme taşıdı. AK Parti cephesinden gelen eleştiriler altyapı, trafik ve çevre sorunlarına odaklanırken, CHP’li yetkililer yatırımların büyüklüğünü ve kentin gelecek planlarını savunuyor. Tartışma, önümüzdeki dönemde hem yerel yönetim performans raporları hem de meclis tartışmalarında izlenecek.

Torbalı ayağı ve yerel yönetim ilişkileri

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in “çivi çaktırmam” benzeri iddialarına Kaya’nın “çiviyi de çakacağız” yanıtı, ilçeler arasında kredi/talep-politikaları ve merkezi‑yerel ilişkiler ekseninde süregelen gerilimleri gösteriyor. İZSU yetkilileri ise tesisin 2040 projeksiyonlarını dikkate alarak planlandığını, Dikili, Aliağa ve Urla gibi bölgelerde de yeni atıksu projeleri planlandığını açıkladı. Bu planlar, önümüzdeki yıllarda ilçelerin altyapı ihtiyacına doğrudan etki edecek.

Ne değişecek? Ulaşılan somut noktalar