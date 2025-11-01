AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Ercan, “AK Parti belediyeciliği, gönüllere dokunan ve sosyal adaleti önceleyen bir anlayıştır” dedi.

AK Parti heyetinden Aydın Büyükşehir’e ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, beraberinde 11 kadın belediye başkanıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ercan ve beraberindeki heyet, program kapsamında önce AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ardından Aydın Valiliği’ni ziyaret etti. Günün devamında Aydın Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen toplantı öncesi Ercan, basın açıklamasında bulundu.

“AK Parti belediyeciliği gönüllere dokunur”

Açıklamasında Aydın’da yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Tuğba Işık Ercan, Genel Merkez Kadın Kolları olarak her zaman Özlem Çerçioğlu’nun yanında olduklarını belirtti.

Ercan, “Bu ziyaretimiz yalnızca bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışını ve kadınların siyasetteki öncü rolünü vurgulayan bir buluşmadır. Kadın belediye başkanlarımızla, teşkilatımızın yöneticileriyle birlikte bugün burada dayanışmanın, birlikteliğin ve kadın emeğinin siyasetteki gücünü en güçlü şekilde gösteriyoruz” dedi.

“Kadın emeği siyasetin gücüdür”

Program kapsamında Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını belirten Ercan, otizm merkezi ziyaretinde özel gereksinimli bireyler için yürütülen çalışmaları inceleyeceklerini söyledi.

Kadın üreticilerle bir araya geleceklerini ifade eden Ercan, “Kadın emeğini ekonomiye kazandıran üretim tesislerinde, incir ve zeytin işletmelerinde çalışan kadınlarımızla görüşeceğiz. AK Parti belediyeciliği sadece asfalt döken bir anlayış değildir; gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen ve vatandaşın yaşam kalitesini yükselten bir anlayıştır. Kadın elinin değdiği her yerde olduğu gibi, AK Parti belediyeciliği de samimiyetin, gayretin ve hizmetin adıdır” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin yerel vizyonu vurgulandı

Ercan’ın açıklamaları, AK Parti’nin kadın odaklı yerel yönetim politikalarına dikkat çekti. Kadınların sosyal yaşamda, üretimde ve siyasetteki yerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ercan, partinin hizmet anlayışının insan odaklı olduğunun altını çizdi.