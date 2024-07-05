AK Parti, kamu tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler içeren 32 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen teklif, kamu bankalarının sermaye artırımı ve BOTAŞ'ın borçlarının silinmesi gibi önemli maddeler içeriyor.

Kamu bankalarının sermayesi artırılacak

Kanun teklifine göre, kamu bankaları için Varlık Fonuna özel tertip tahvil verilecek. Teklifin 10. maddesiyle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (4749) eklenen Ek Madde 8 ile Hazine’nin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna özel tertip devlet iç borçlanma senedi vermesi öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı, borç olarak verilecek özel tertip iç borçlanma senedi çıkarmaya yetkili kılınıyor.

BOTAŞ'ın borçları silinecek

Kanun teklifinde BOTAŞ'ın borçlarının silinmesine yönelik maddeler de yer alıyor. Salgın dönemi ve sonrasında BOTAŞ'a bütçeden yüksek tutarlarda borçlar verilmişti. Teklifte, faiz ve cezalar dahil BOTAŞ'ın borçlarının, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin Hazine'nin verdiği görevler nedeniyle oluşmuş olanlardan düşülmesi öngörülüyor. Bu işlem, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak ve hesaplama Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Madde gerekçesinde, BOTAŞ’ın ithalattan kaynaklanan borçlarının da dahil olduğu belirtildi. Özellikle Rusya’dan yapılan doğalgaz ithalatı nedeniyle oluşan borçların ödenmesinin 2022'de ertelendiği belirtiliyor. BOTAŞ’ın sübvansiyonlu gaz satması nedeniyle nakit yönetiminde zorlandığı da gerekçeler arasında yer alıyor.

Tasarruf tedbirleri

Kanun teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve denetlenmesini de içeriyor. Taşıt ve iş makinelerinin hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendiriliyor.

Hibrit elektrikli araçlarda ÖTV düzenlemesi

Teklifte, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlar için yeni ÖTV oranları belirleniyor. Birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olan araçlar için farklı motor silindir hacimleri ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları yeniden düzenleniyor.