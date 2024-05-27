AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Burcu Köksal'ın "belediye binasında böcek bulunduğu" iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, Menteş'in avukatı aracılığıyla savcılığa "hakaret ve iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Burcu Köksal'ın İddiaları

31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda özel bir ekip tarafından yapılan aramada dinleme cihazı bulunduğunu açıklamıştı. Bu iddia, Afyonkarahisar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Sürecin Hukuki Boyutu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Burcu Köksal'ın iddialarının asılsız olduğu ve partiye yönelik iftira niteliği taşıdığı vurgulandı.