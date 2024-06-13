Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikastı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarında, 1 Temmuz'daki Sinan Ateş duruşmasına ilişkin önemli mesajlar da yer aldı.

AK Parti'den Hızlı Cevap

Bahçeli'nin sözlerinin ardından AK Parti cephesinden gecikmeden yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin eleştirilerine cevap verdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."