AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Güler, "Emekli komutanların televizyon kanallarına çıkıp demeç vermeden önce ilgili komutanlıklara bilgi vermesi gerektiği konusunun da bu 60 maddelik teklifte yer aldığını" belirtti. Bu düzenlemenin, farklı bilgiler ışığında Silahlı Kuvvetler’e ve Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) yönelik olumsuz algı ve töhmet oluşmasını engellemeyi amaçladığını vurguladı.

Astsubay Meslek Yüksek Okulları İçin Yeni Kurallar

Teklife göre, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılan öğrenciler hariç, diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara devlet tarafından yapılan masrafların iki katı tutarında ödeme zorunluluğu getirilecek. Bu masraflar; personel ve amortisman giderleri, ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinden oluşacak.

Disiplinsizlik Durumunda Yüksek Tazminat

Disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılanlar için de yüksek tazminat ödemesi öngörülüyor. Bu öğrenciler, hesaplanacak tazminat miktarının dört katını ödeyecek.

Savunma Sanayisi Firmalarına Hızlı Denetim

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilecek. Bu denetimler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak.

TSK'nin Modernizasyonu İçin Ek Ödenek Yetkisi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nin modernizasyonu ve savunma sanayisinin geliştirilmesi için kullanılacak özel gelirler yetersiz kaldığında, ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.