AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin yeterli olmaması durumunda yolcuların ve eşyalarının elle aranacağını belirtti. Güler, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta tehlikeli davranışlarda bulunanlara yüksek para cezaları verilmesini içeren düzenlemeleri açıkladı.

Güvenlik önlemleri artırılıyor

Teklifteki düzenlemelere göre, havalimanı girişinde tüm yolcular cihazlarla aranacak. Cihazla yapılan aramanın yetersiz kalması halinde ise elle arama yapılacak. Elle aramayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacak. Havalimanlarında ve uçaklarda havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesi amacıyla, özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargo aramaları yapabilecek.

Uçakta taşkınlık yapanlara ağır cezalar

Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu olmayan durumlarda insan hayatını riske atan eylemler için cezalar artırılıyor. İzinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak veya keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin cezası 500 bin liraya kadar çıkarılacak.

Denizcilik ve ulaşımda yeni düzenlemeler

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenlerin Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya verilen süre içinde şartları yerine getirememeleri durumunda ilgili sahada hizmet vermeleri engellenecek. Aykırı hareket edenlere 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.

Toplumun hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla toplumun hayat kalitesini yükseltmeyi ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Güler, "Bu düzenlemeler, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesi ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getiriliyor. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri de bu çerçevede saklı kalacaktır" dedi.