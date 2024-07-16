AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki saldırılarına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail’in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1813192648095658387