AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tire ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldikten sonra Karateke Mahallesi’nde vatandaşların sorunlarını dinledi. İzmir’de vahşi ve ilkel yöntemle çöp depolama yapılmasını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Tire çöpe mahkum ediliyor

Kırkpınar, “30 yıldır İzmir’in çöp sorununu çözemediler. Şimdi hayvancılığın ve tarımın kalbi olan Tire’yi çöpe mahkum ediyorlar. İzmir’de zaten çöp sorunu devam ediyor, sokaklar çöp kokuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizliği yüzünden sokaklar çöplerle doldu. Artık Tire’ye gözlerini diktiler” ifadelerini kullandı.

İzmir’in çözüm bekleyen sorunları

Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İzmir’deki toplanmayan çöpler, yapılmayan yollar, çözülemeyen trafik ve temizlenmeyen körfez gibi sorunlara öncelik vermesi gerektiğini belirtti. “Sayılı gün çabuk geçer. İzmir bir 5 yıl daha kaybetmesin” dedi.

Hükümet desteği hazır

Kırkpınar, hükümet olarak İzmir’e yerelde hizmet edilmesi için gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. CHP’li belediyelerin hizmet standartlarının düşük olduğunu ifade eden Kırkpınar, “Seçimlerden önce verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ama bizler tüm bunlara rağmen İzmir için gereken desteği vermeye hazırız” dedi.

“Biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz” eleştirisi

Kırkpınar sözlerini, “Biz, 'yapılamaz' denilen ne varsa yaptık, 'çözülemez' denilen her sorunu çözüme kavuşturduk. Ama hala 'biz kirleteceğiz, siz temizleyeceksiniz' diyen sözde halk partilerinin aymazlığına çare bulamadık” diyerek tamamladı.