AK Parti, CHP lideri Özgür Özel’in Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İl başkan yardımcıları ayrıca 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacak.

Suç duyurusu Çağlayan Adliyesi’nde yapıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmadan önce AK Parti ve MHP’li yöneticiler tarafından arandığını ve kendisine teklif götürüldüğünü iddia etmişti.

AK Parti, söz konusu açıklamaların ardından harekete geçti. Parti, Özel hakkında Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

AK Parti’den yazılı açıklama

AK Parti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, il başkan yardımcılarımızla birlikte hukuki süreci başlattık. Bu kapsamda Çağlayan Adliyesi’nde Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

“3 kuruşluk” manevi tazminat davası açılacak

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Özel’in açıklamalarını “gerçek dışı ve siyasi manipülasyon” olarak nitelendirdi.

Birdal, şu ifadeleri kullandı:

“Özel, yaptığı açıklamada ‘AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, yarın sabah alacaklar seni; bize geçeceğini söylersen durdurabilirim’ dediğini iddia ederek iftirada bulunmuştur. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır. İftira ve hakaretten dolayı il başkan yardımcılarımızın manevi şahsiyetleri zarar görmüştür. Bu nedenle temsili olarak kendisine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açılacaktır.”

Ne olmuştu?

CHP lideri Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmadan önce MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı tarafından arandığını iddia etmişti.

Özel’in iddiasına göre, Mutlu’ya “yarın sabah alacaklar seni; bize geçeceğini söylersen durdurabilirim” denildi. Mutlu’nun bu durumu savcıya da aktardığını, ancak savcının gülerek karşılık verdiğini belirten Özel, “Burası hukuk devleti mi?” ifadelerini kullanmıştı.