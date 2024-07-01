Manisa'nın Kula ilçesinde, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında iki kişiyi şoförü ve korumasına darp ettirdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç açıklamalarda bulundu. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Arınç, bundan sonra da hukuki sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Mücahit Arınç'tan Özgür Özel'e çağrı

Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e seslenen Mücahit Arınç, şu ifadelere yer verdi:

“Manisalı bir genel başkandan beklentimiz, Manisa'mızın siyaset iklimini ve Manisalı hemşehrilerimizin kardeşlik ortamını zehirleyen bu yaklaşımı sergileyen şahsı partisinden ivedilikle ihraç etmesidir”

Hukuki süreç devam edecek

Olayın ardından hukuki sürecin yakından takipçisi olacağını belirten Arınç, olayın tüm detaylarının aydınlatılması gerektiğini ve adaletin tecelli etmesi için gerekenin yapılacağını vurguladı.