AK Parti, 2028 seçim hazırlıkları çerçevesinde gurbetçilere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Sınır kapılarında dağıtılan kitapçıklarla, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik sunulan hizmetler ve sağlanan kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

AK Parti'nin Dış İlişkiler Başkanlığı, sınır kapılarında tatil için Türkiye’ye gelen gurbetçilere yönelik olarak kapsamlı bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta, 2002 yılından bu yana yurt dışındaki Türkler için sunulan çeşitli hizmetler detaylı bir şekilde anlatıldı. İçerikte şu başlıklar öne çıktı:

Oy Kullanma İmkanları: Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlerde nasıl oy kullanabilecekleri bilgisi.

e-Devlet İşlemleri: Türkiye’ye gelmeden yapılabilecek işlemler hakkında bilgi.

Nüfus ve Pasaport İşlemleri: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının pasaport ve nüfus işlemleri.

Dövizle Askerlik ve Emeklilik: Dövizle askerlik ve bireysel emeklilik imkanları.

Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Gümrük: Sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve gümrükle ilgili detaylar.

Trafik ve Seyahat Kolaylıkları: Türkiye’ye giriş ve seyahat kolaylıkları.

Başarılar ve yenilikler

Kitapçıkta, 2002 yılından bu yana sağlanan önemli yenilikler de vurgulandı:

Dış Temsilcilik Sayısının Artışı: 2002’de 163 olan dış temsilcilik sayısının 260’a çıkarıldığı.

e-Konsolosluk ve Gezici Konsolosluk Hizmetleri: e-Konsolosluk hizmetleri ve gezici konsolosluk hizmetlerinin detayları.

Konsolosluk Çağrı Merkezi: 8 dilde 7/24 hizmet veren çağrı merkezinin tanıtımı.

Gelişmeler ve sağlanan imkanlar

Kitapçıkta, gurbetçilere sunulan bazı yenilikler ve kolaylıklar da detaylandırıldı:

Vizesiz Seyahat Ülkeleri: Türk pasaportuyla vizesiz ve kapıda vize uygulaması yapılan ülke sayısının 42’den 118’e çıkarıldığı.

Dövizle Emeklilik ve Borçlanma: Dövizle bireysel emeklilik ve borçlanma yoluyla emeklilik imkanları.

Taşıt Kalma Süresi: Yurt dışından getirilen taşıtların kalma süresinin 185 günden dört yıla çıkarılması.

Türk Hava Yolları Uçuş Noktaları: THY’nin 2002’de 78 olan uçuş noktasının 350’ye yükseltilmesi.