AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Merkezi’nde başıboş sokak köpeklerine ilişkin basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Güler, sokak hayvanları konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun toplumun her kesimi ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarına dayanarak bir metin hazırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan bu metnin son rötuşlarının yapılacağını ve hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunulacağını belirtti.

"Güvenli alanlara almalıyız"

Güler, özellikle sokakların hem hayvanlar hem de insanlar için güvenli bir alan olmadığını vurguladı. Adana’daki bir çocuğa yönelik sokak köpeği saldırısına atıfta bulunarak, sokakların güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Güler, "Sokaklar, hayvanlar ve insanlar için güvenli değildir. Hayvanlarımızı daha korunaklı ve güvenli alanlara almalıyız" dedi.

Kanun maddelerinde değişiklik

5199 sayılı Kanun’daki bazı maddelerde değişiklik yapmayı planladıklarını belirten Güler, sokak köpeklerinin barınaklara alınarak kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme süreçlerinin güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca, 5196 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu’nun 9. maddesine dikkat çekerek, kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyen ve barınakta diğer hayvanlara zarar veren hayvanların ötenazi ile hayatlarına son verilmesini öngören düzenlemeyi hatırlattı.

"Merhametli bir şekilde ötenazi uygulamalıyız"

Güler, barınaklarda kalma imkanı olmayan, hastalık taşıyan ve diğer hayvanlara zarar veren hayvanların sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Bu hayvanların ötenazi yoluyla hayatlarına son verilmesi gerektiğini savundu. "Barınaklarda kalma imkanı olmayan, hastalık taşıyan hayvanlara acı çektirmeden, merhametli bir şekilde ötenazi uygulamalıyız" dedi.