AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan teklifin ayrıntılarını açıkladı. Güler, özel sektörde uzun süredir uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen 4 puanlık prim desteğinin imalat dışı sektörlerde 2 puana düşürüleceğini, imalat sektöründe ise %5’lik prim desteğinin aynen devam edeceğini duyurdu.

Yeni paketle birlikte, doğum dışındaki borçlanmalarda prim oranı da değişiyor. Mevcut durumda %32 olan borçlanma oranı %45’e çıkarılacak. Bu adımın, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri de emeklilik maaşlarını ilgilendiriyor. Prime esas kazanç üst sınırı, mevcut 7,5 kat seviyesinden 9 kata çıkarılacak. Bu düzenleme, yüksek gelirli sigortalıların ileride daha yüksek emekli maaşı alabilmelerinin önünü açacak.

Emlak vergileriyle ilgili düzenlemeler ise henüz tamamlanmış değil. Abdullah Güler, belediyelerin gelir kaybı yaşamayacağı, ancak vatandaşlar arasında daha adil bir vergilendirme modeli oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Güler, “Aynı mahallede, aynı ilçede arsa değerlerindeki farklılıkların oluşturduğu adaletsizlikleri giderecek bir denge üzerinde çalışıyoruz. Teknik hazırlıklar tamamlandığında komisyon sürecinde pakete ekleme yapabiliriz” dedi.

AK Parti’nin yeni yasa teklifi, kayıt dışı ekonomiyi daraltmayı ve vergi gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Paket yasalaştığında, hem işverenlerin sosyal güvenlik yükleri yeniden dengelenecek hem de emlak vergisi sisteminde uzun süredir tartışılan adaletsizliklere çözüm getirilmesi hedefleniyor.