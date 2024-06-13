AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, yeni yargı paketi ve diğer yasama faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışma başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir," dedi.

Yasama faaliyetleri ve yeni düzenlemeler

TBMM'nin Kurban Bayramı sonrasında yasama çalışmalarına devam edeceğini belirten Akbaşoğlu, çeşitli konularda yeni düzenlemelerin görüşüleceğini söyledi. "Sermaye Piyasaları Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere, ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de içeren iki farklı kanun çalışması devam ediyor," diye ekledi. Akbaşoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, Temmuz ayı sonuna kadar bu teklifleri Meclis'te görüşmeyi planladıklarını ifade etti.

9'uncu yargı paketi içeriği

2002 yılından bu yana yargıda birçok reform gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, 9'uncu Yargı Paketi'ni bayram sonrasında Meclis Başkanlığına sunacaklarını açıkladı. "9'uncu Yargı Paketi'nde ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeler yer alacak," dedi. Basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Akbaşoğlu, "Etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme yok. 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır," şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı'nın kararlılığı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde milletin kurduğu Türkiye ittifakının, Cumhur İttifakı olarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, ittifakın güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

