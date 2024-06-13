Yasama faaliyetleri ve yeni düzenlemeler
TBMM'nin Kurban Bayramı sonrasında yasama çalışmalarına devam edeceğini belirten Akbaşoğlu, çeşitli konularda yeni düzenlemelerin görüşüleceğini söyledi. "Sermaye Piyasaları Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere, ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de içeren iki farklı kanun çalışması devam ediyor," diye ekledi. Akbaşoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, Temmuz ayı sonuna kadar bu teklifleri Meclis'te görüşmeyi planladıklarını ifade etti.
9'uncu yargı paketi içeriği
Cumhur ittifakı'nın kararlılığı
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde milletin kurduğu Türkiye ittifakının, Cumhur İttifakı olarak yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, ittifakın güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti.