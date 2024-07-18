AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan Dondurma Göleti Sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Bu önemli projeyle, Çan ilçesindeki tarım arazilerinin sulama sorunu çözülerek bölgenin tarımsal verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Göletin teknik detayları

Gider, göletin inşası hakkında şu bilgileri verdi: "Çan Dondurma Göleti Sözleşmesi 11 Temmuz 2024 tarihinde imzalandı. Proje kapsamında temelden yüksekliği 35 metre olan bir gölet inşa edilecek. Bu gölet, tamamlandığında 144 hektar alanı sulayacak ve bölgedeki tarım arazilerine büyük bir katkı sağlayacak."

İhale bedeli ve projenin önemi

Projeye dair finansal detayları paylaşan Gider, "Çan Dondurma Göleti için belirlenen ihale bedeli 67.440.000 TL'dir. Bu yatırım, Çan ilçemizin tarımsal faaliyetlerini destekleyecek ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak" dedi.

Bölgeye katkısı

Gider, göletin tamamlanmasıyla birlikte Çan ilçesinin tarım alanında büyük bir gelişim göstereceğini belirterek, "Bu gölet, sadece su temini açısından değil, aynı zamanda bölge çiftçilerinin ürün verimliliğini artıracak, ekonomik kalkınmayı destekleyecek ve yerel tarımın sürdürülebilirliğini sağlayacak bir proje olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel halktan destek

Çan halkı tarafından olumlu karşılanan bu proje, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak ve tarımsal faaliyetlerin daha düzenli bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak. Göletin inşasıyla birlikte, çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapmaları hedefleniyor.