AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaklaşık altı yıl önce başlayan Onat Tüneli çalışmalarının sonucunda Konak ile Bornova arasında yaşanan ev tahribatlarını gündeme getirdi. Başdaş, bölgede yaşayan vatandaşların evlerinde meydana gelen ciddi hasarlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Başdaş'tan Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı, Onat Tüneli projesinin uzun süredir tamamlanamamasının bölge halkını mağdur ettiğini belirtti. Başdaş, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve diğer yetkililere çağrıda bulunarak, evlerinde yaşanan tahribatların acilen çözülmesini talep etti.

Vatandaşların Güvenliği Öncelikli

Başdaş, evlerindeki hasarlar nedeniyle bölge sakinlerinin güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurgulayarak, vatandaşların derhal tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda yaklaşık 30 evin etkilendiğini belirten Başdaş, insanların bu koşullarda evlerinde kalmasının doğru olmadığını dile getirdi.

"İNSANLAR KORKULARINDAN EVLERİNE GİREMİYORLAR"

Başdaş, “Büyükşehir Belediyesi şimdide vatandaşların ev ve işyerlerini başlarına mı yıkmaya karar verdi!!! Bu nasıl bir sorumsuzluktur ki çalışmasına devam etmekte olduğunuz tünel yüzünden insanlar korkularından evlerine girememekte. Bu nasıl bir iş bilmezliktir. Bu insanlar nasıl uyku uyusun çatlaklar içinde kalan bu evlerde. Size çağrımdır Sayın Cemil Tugay; “İvedilikle burada oturan vatandaşlarımızı güvenli evlere taşıyın ve acil olarak buraya çözüm bulun. Yoksa depremde hasar görmeyen bu evler Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kazılar yüzünden insanların başlarına yıkılacak.” sözleriyle paylaştığı videoda şunları söyledi:

📍Mehmet Akif Mahallesi



Büyükşehir Belediyesi şimdide vatandaşların ev ve işyerlerini başlarına mı yıkmaya karar verdi!!!



Bu nasıl bir sorumsuzluktur ki çalışmasına devam etmekte olduğunuz tünel yüzünden insanlar korkularından evlerine girememekte. Bu nasıl bir iş… pic.twitter.com/yNO2kJASGa — Mehmet Sait Başdaş🇹🇷 (@SAITBASDAS) May 28, 2024