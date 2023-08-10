Sosyal medya hesabından ana su borusunun patlaması sonrası oluşan görüntüleri payalaşan Başdaş, "Burası İzmir’in Kalbi Konak! Sorumsuzluk diz değil bina boyu! Kıymetli İzmirli hemşehrilerim! Konak İlçemizin Çankaya mevkiinde çalışma esnasında su borusu patladı. Su yüksek basıncın da etkisiyle bina boyunu aştı ve var olan trafik sıkışıklığına da bir yenisi eklendi! Sayın Soyer, siz bir türlü temizlenmeyen İzmir Körfezinde yüzeceğim demiştiniz! Anlaşılan körfezi temizlemeyi beceremediğiniz gibi şehri de suyun altında bırakmaya niyetiniz var! Bu güne kadar hangi işi doğru dürüst yaptınız ki zaten! Umarım çıkıp 'Eyyam-ı Bahur sıcaklığı vardı, hemşehrilerimiz serinlesin istedik' demezsiniz! Malum son açıklamalarınızın hepsi İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine… Hiç endişeniz olmasın! 2024’de İzmirli hemşehrilerimizi bu ciddiyetsiz yönetimden ve çileden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

