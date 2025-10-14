HABEREKSPRES- AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş’ın kardeşi Mehmet Nuri Başdaş, bir süredir tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AK Partili Başdaş’ın kardeşi Mehmet Nuri Başdaş vefat etti

Başdaş’ın cenazesi bugün Kadifekale Hava Şehitleri Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Buca Gökdere Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Mahmut Atilla Kaya taziye mesajı yayımladı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Başdaş’ın vefatı dolayısıyla sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı:

“AK Parti Konak İlçe Başkanımız M. Sait Başdaş’ın kıymetli kardeşi Mehmet Nuri Başdaş beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı diliyorum.”