AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak’ın mallarının usulsüz bir şekilde alındığını iddia ederek, önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mevcut Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Belediyesi ana hizmet binasının yapımı için Tepecik pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han’ı aldığını ancak hizmet binası için herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Başdaş, “2021 yılında Abdül Batur, hizmet binası yapımı için bakanlıktan kredi talep etti. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile görüştük ve 150 milyon TL krediyi onaylattık” dedi.

"Büyükşehir mallara çöktü"

AK Partili Başdaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Belediyesi ana hizmet binası için devreye girdiğini belirterek, “Aradan 5 ay geçti ve öğrendik ki Büyükşehir, Tepecik pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han’ı istedi ve buna karşılık hizmet binası yapımını üstlendi. O dönem 200 milyon civarındaydı. Biz ret verdik ancak onların kabul oylarıyla geçti. Seçime 1 ay kala malların devri yapıldı. Malları devrettiler ancak para gelmedi. Hem malımızı aldılar, hem parayı vermediler, hem de binayı yapmadılar. Büyükşehir Konak’ın mallarına çöktü” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulundu

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mevcut Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Başdaş, “Mecliste dile getirdik. Nilüfer Hanım, malları geri almak için uğraşacağını söyledi. Ancak 3 aydır geri alınmadı. Sözleşmeye göre 30 gün içinde hak edişlerin ödenmesi gerekiyor. Mecliste ‘para geldi mi?’ diye sorduk. Nilüfer Hanım 1 milyon geldiğini söyledi. Nilüfer Hanım almak istiyor ama dava açamıyor. Biz de Konak’a hizmet etmek istiyoruz. Konak’ın malları neden başka yerlere gitsin? Büyükşehir Belediye Başkanımız Karşıyaka’ya büyük destek sağlıyor. Bizden aldığınız malları geri verin. Görevi kötüye kullanma suçundan dava açtık. Mallarımızı geri versinler. Geri vermeyeceklerse de sözleşmeye sadık kalsınlar ve hizmet binamızı yapsınlar” diye konuştu.