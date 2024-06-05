Başdaş, CHP'yi, İzmir'in ve Yeşildere halkının mağduriyetine sebep olmakla suçladı ve "utanç duymuyor musunuz?" diye sordu.

Başdaş, CHP'nin EXPO için Yeşildere'yi seçmesini eleştirirken, kararın mahalle sakinlerinin itirazlarına rağmen reddedildiğini belirtti. Ayrıca, mahkemenin konuya el attığını ve CHP'nin vatandaşı mağdur etmek için her yolu denediğini dile getirdi.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın protokol yoluna uygun olmayan bir görüntüye itiraz ettiğini hatırlatan Başdaş, Yeşildere halkının daha iyi yaşam koşulları hak ettiğini vurguladı. CHP'nin bu kararla İzmir'e zarar verdiğini ve protokol yolunun engellendiğini öne sürdü.

Başdaş, EXPO'nun İzmir'de yapılmasına karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin yanlış olduğunu belirtti. CHP'nin mağdur olan halkın haklarını teslim etmemesi halinde yargıya başvuracaklarını ve kötülüklerini ifşa edeceklerini söyledi. Ayrıca, EXPO'nun ve Yeşildere halkının mağduriyetinin hesabının sorulacağını belirtti.