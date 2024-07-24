AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, basın mensuplarının toplum için üstlendiği kritik rolü ve sansürün kaldırılmasının tarihsel önemini vurguladı. Aydemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk basınında sansürün kaldırılması olarak kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı içtenlikle kutlarım. Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, toplumsal gelişmeleri gündeme taşıyıp, kamuoyu ile paylaşarak, çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu önemli görevi ifa ederken, zaman ve mekân gözetmeksizin, basın ilkelerine riayet ederek gösterilen gayrete şahidiz.

Basın emekçilerinin eleştiri ve önerileri dikkatle takip ediliyor

Gazeteciler ve Basın Mensupları, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, çok seslilik, fikir ve vicdan özgürlüğü ile toplumların gelişmesinde büyük rol oynayarak, demokrasimizin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Değerli basın mensuplarımızın, şehrimize karşı besledikleri aidiyet duygusunu biliyor, eleştiri ve önerilerini de dikkatle takip ediyoruz.

"Toplumun gören gözlerini kutluyorum"

Fedakâr basın emekçilerimizin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken ülkemizin aydınlık geleceğine katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Toplumun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili olma misyonunu zor şartlarda bile gece gündüz demeden yerine getiren tüm değerli Basın Mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor ve ebediyete irtihal eden tüm basın emekçilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."