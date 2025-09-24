Selçuk’ta TOKİ konutları üzerinden başlayan tartışma büyüyor. AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in süreçle ilgili açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Bayraklı, “Gerçek şu ki ruhsat engelinin tek nedeni sizsiniz. Açtığınız davalar yüzünden TOKİ süreci durdu, vatandaşlarımız mağdur oldu” ifadelerini kullandı.

Bayraklı: “Siz mağduriyet üretip siyaset yapıyorsunuz”

Hakan Bayraklı yaptığı açıklamada, Selçuk Belediye Başkanı Sengel’in TOKİ ile ilgili sürecin kendileriyle ilgisi olmadığı yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Bayraklı, “Hemşehrilerimiz yaşanan mağduriyetin kaynağının siz olduğunu çok iyi biliyor. Siz mağduriyet üretip ardından bunun üzerinden siyaset yapmayı marifet sanıyorsunuz. Ama millet sizden de yalanlarınızdan da bıktı” dedi.

“Belediye ruhsat vermedi”

Bayraklı, 2022 yılında yüklenici firmanın Selçuk Belediyesi’ne ruhsat için başvurduğunu ancak belediyenin bu ruhsatı vermediğini öne sürdü. “Elimizde, Selçuk Belediyesi’nin ruhsat vermediğini açıkça ortaya koyan resmi yazılar mevcut. Buna rağmen Sengel, gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanmayı tercih ediyor” diye konuştu.

“Güven kaynağı olması gereken makam tartışmalı hale geldi”

AK Partili Bayraklı, Sengel’i gerçeği çarpıtmakla suçlayarak, “Belediye başkanlığı makamı, şehrin en güvenilir kişisi olmayı gerektirir. Ancak Sengel yıllardır milletimizin gözünde güvenilirliğini yitirdi” dedi.

TOKİ sürecinde ne olmuştu?

Selçuk’ta TOKİ’nin hayata geçirmeyi planladığı konut projesi, imar planlarına açılan davalar nedeniyle durma noktasına gelmişti. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davalar sürecin uzamasına neden olurken, iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı suçlamalar devam ediyor.