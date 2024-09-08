AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, 9 Eylül’ün, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının sembolü olduğunu belirtti. Saygılı, kurtuluş mücadelesinin yalnızca askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda milletin iman gücü ve kararlılığıyla elde edilen bir başarı olduğunu vurguladı.

"Tüm mazlum milletlere ilham kaynağı oldu"

Bilal Saygılı, Kurtuluş Savaşı’nın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya milletlerinin bağımsızlık mücadelelerine örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen bu mücadele, milletimizin kararlılığı ve vatan sevgisiyle destanlaştı. Saygılı, "Bu zafer, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal edilen topraklarımızı geri almakla kalmamış, aynı zamanda milletimizin hürriyet aşkını dünyaya göstermiştir," ifadelerini kullandı.

"Milletimizin kararlılığının zirve noktasıdır"

Saygılı, 9 Eylül'ün İzmir ve Türkiye tarihi açısından özel bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "9 Eylül, sadece İzmir’in kurtuluşu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık tutkusunun ve özgürlük sevdasının tescillendiği bir gündür. Bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve onların fedakarlıkları sayesinde bugün hürriyet içinde yaşıyoruz."

Atatürk ve kahraman ordumuza minnet

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da özel bir teşekkürde bulunan Saygılı, milletin minnet borcunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. "Atatürk ve silah arkadaşlarının cesur liderliği olmasaydı, bugün bu topraklarda bağımsız bir millet olarak var olamazdık. Onlara şükranlarımız sonsuzdur" dedi.

Saygılı, İzmir’in kurtuluşunun, gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olduğunu belirtti. "Bu zafer, sadece bizim değil, tüm milletimizin evlatlarına ilham kaynağıdır. Bağımsızlık mücadelesini unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye ekledi.