AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin hükümet yatırımlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Saygılı, CHP'nin siyasetteki yaklaşımını "bilgiden uzak" olarak nitelendirirken, İzmir’e yapılan dev kamu yatırımlarının görmezden gelindiğini söyledi. Özellikle Halkapınar-Otogar Metro Projesi ve 2. Çevre Yolu Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Saygılı, CHP’li yöneticilere aynaya bakmaları gerektiğini belirtti.

"Kamu yönetiminden anlamıyorlar"

Bilal Saygılı, CHP'nin İzmir’deki yatırımlar üzerine yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "CHP’nin siyasetteki yaklaşımı, maalesef bilgiden uzak açıklamalar yapmaktan öteye gidemiyor. İş bilmiyorlar, kamu yönetiminden anlamıyorlar. Son 22 yılda İzmir’e 449 milyar TL kamu yatırımı yapan bir hükümete eleştiride bulunmadan önce, CHP’li yerel yöneticiler aynaya bakmalı. Hayallerini bile göremeyecekleri eser ve hizmetleri gerçekleştiren AK Parti’den ilham alsınlar" dedi.

İzmir’e değer katan projeler

AK Partili Bilal Saygılı, merkezi hükümetin İzmir’e yaptığı önemli yatırımları hatırlatarak, Konak Tüneli, İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı, çevre yolları, hastaneler ve stadyumlar gibi projelerin İzmir’in çehresini değiştirdiğini söyledi. Bu projelerin öncelikle yatırım programına alındığını ve ardından başarıyla tamamlandığını vurgulayan Saygılı, "Projelerin maliyetini tartışmanın anlamı yok. Asıl önemli olan, bu projelerin İzmir’e kazandırılmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Halkapınar-Otogar Metro Projesi

CHP’nin sürekli gündeme getirdiği Halkapınar-Otogar Metro Projesi’ne de değinen Saygılı, bu projenin İzmir-Ankara Hızlı Tren Projesi’nin bir parçası olduğunu belirtti. Proje hazırlıklarının hızla devam ettiğini ifade eden Saygılı, “Kimse endişe etmesin, hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu metro hattı da hizmete açılacak” dedi.

2. Çevre Yolu Projesi

Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir yatırım olan 2. Çevre Yolu Projesi hakkında da konuşan Saygılı, 25 kurumun görüşü alınarak ÇED başvurusunun yapıldığını ve projenin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Bu yolun, İstanbul-İzmir Otobanı'nı tamamlayarak İzmir’den Denizli’ye kesintisiz bir otoyol kazandıracağını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Saygılı, CHP’li yöneticilerin İzmir’deki sorunlara çözüm bulamadığını ve yapılan yolsuzlukların üzerini örtmek için eleştirilerde bulunduklarını söyledi. Bitmeyen opera binası, tamamlanamayan Onat Tüneli ve kooperatif skandallarını hatırlatarak, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulundu.