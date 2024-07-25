AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada “25 yıldır İzmir’i yöneten zihniyet kentsel dönüşüm konusunda bir arpa boyu mesafe gidemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği sözleri unuttu, vatandaşlar mağdur oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON, garantör olduğu kentsel dönüşüm projesindeki kooperatiflerle sözleşmelerini feshetti” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'n haberine göre, kentsel dönüşümde İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) iştiraki İZBETON’la sözleşme imzalayan bin 550 kişinin mağdur olduğunu söyledi.

"Örnekköy projesi 3 Ocak 2024'te bitirilecekti"

“İZBETON, kentsel dönüşümü rant hesaplarıyla ‘kooperatif’ görünümlü ‘anonim şirketlere’ devretti” diyen Saygılı, İzmir’in farklı ilçelerinde uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili şunları paylaştı:

“İZBETON’un çalışmasını yürüttüğü Karabağlar Uzundere’deki şantiye; yüzde 46 seviyesinde olması gerekirken yüzde dört seviyesinde! Gaziemir Aktepe-Emrez’deki şantiye yüzde 80 seviyesinde olması gerekirken yüzde dokuz buçuk seviyesinde. Karşıyaka Örnekköy üçüncü etap inşaatı yüzde 99 seviyesinde olması gerekirken yüzde 19 seviyesinde. Yine Örnekköy’deki dördüncü etap ise yüzde 99 olması gerekirken yüzde 32 seviyesinde. Dikkatinizi çekerim; ‘Örnekköy’deki üçüncü ve dördüncü etapta dairelerin teslim tarihi 3 Ocak 2024 olarak belirtilmiş. İşin bitiş tarihi çoktan geçmiş durumda. Bu sorunun muhatabı İZBETON’dur! Kimse topu birbirine atmasın.”

“İki milyar lira buhar olup uçtu mu?”

Bin 550 kooperatif üyesinden toplanan yaklaşık 3 milyar liraya yakın paranın hesabını sorduklarını belirten Saygılı, “Mevcut inşaatlara harcanan para yaklaşık 1 milyar lira. Peki, geriye kalan yaklaşık 2 milyar lira buhar olup uçtu mu? Nerede bu para? Bu paranın nerde olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cemil Tugay tarafından eski kooperatif başkanlarından CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na sorulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca tüm sorumlularda yargıya intikal ettirilmelidir. Bundan sonraki süreçte projelerle ilgili ne yapılacağı tüm şeffaflığı ile İzmir kamuoyu ile açıklanmalıdır. Aksi hâlde İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi halkını dolandıran belediye olarak tarihe kara harflerle yazılacaktır” dedi.

"Birkaç yılda başlayıp bitirilebilirdi"

Bilal Saygılı, bugün bu inşaatları bitirme maliyetinin 12 milyar liraya çıktığını söyledi. “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu parayı nereden ve nasıl bulacak?” diye soran Saygılı, İzBB üzerinden CHP’yi eleştirdi.

“Bahse konu olan konut sayısı 100 bin değil, 40 bin değil… Sadece 4 bin 250! Bugün büyük ölçekli herhangi bir inşaat firmasının birkaç yılda başlayıp bitireceği bir projeden bahsediyoruz. Ne yazık ki CHP’nin kolayı zor, zoru da imkânsız eden beceriksizlik vizyonu yüzünden İzmirli vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda.”