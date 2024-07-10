İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve toplu ulaşımda 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyan sistemde gelişme yaşandı. Teklif, UKOME tarafına iletildi ve kabul edildi. İzmir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ardınan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da X üzerinden açıklamada bulundu.

İzmir'e müjde

MÜSİAD İzmir Başkanı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında şunları belirtti: "İzmir’e yine ve yeni bir müjde daha! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıl önce kaldırmasına yüksek sesle itiraz ettiğimiz ‘90 Dakika Ücretsiz Aktarma’ uygulaması, nihayet çözüme kavuştu. Artık İzmirli vatandaşlarımız, ulaşım haklarından daha ucuz faydalanacak. İzmirli kent içi ulaşımını sağlarken daha az ödeyecek."

Hamza Dağ'ın sözü tutuldu

Başkan Bilal Saygılı bu sürecin içerisinde yer alan büyük destekçilerin altını çizerek, "Bu süreçte; Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ’ın bilgileri ve katkıları dahilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığım görüşmelerin çözüm noktasında büyük rol oynadığını ifade etmek isterim. Sayın Bakanımız, İzmir’in ulaşım sorunlarına duyarlılık göstererek gerekli adımları atmış ve çözüm üretmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME gündemine getirdiği ‘90 Dakika’ uygulamasındaki altlık verilerdeki eksiklikler ele alınmış ve ortak bir noktaya getirilerek sorunlar çözümlenmiştir. İzmir’e gösterdiği hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımlarından ötürü Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Böylece, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminde 90 dakika konusunun çözümünü İzmirliye vaat eden Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ’ın da sözü yerine gelmiş oldu" diye konuştu.

Çözüm odaklı yaklaşımlar

MÜSİAD İzmir Başkanı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, her daim çözüm odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirterek, "AK Parti olarak, İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek çözüm odaklı yaklaşımla halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu anlayışla hareket ederek geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kentimizin sorunlarını çözmek için elimizden gelen ne varsa kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı.

İzmir’e yine ve yeni bir müjde daha!



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıl önce kaldırmasına yüksek sesle itiraz ettiğimiz ’90 Dakika Ücretsiz Aktarma’ uygulaması, nihayet çözüme kavuştu. Artık İzmirli vatandaşlarımız, ulaşım haklarından daha ucuz faydalanacak. İzmirli kent içi… — Bilal Saygılı (@Bilalsaygili) July 10, 2024