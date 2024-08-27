AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cemil Tugay’ın İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleriyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.** İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, “Bu balıklar buraya ait değil” sözleri üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan yanıt geldi. Bursalı, Tugay’ın bu ifadelerine şaşırdığını belirterek, “Yaşanan çevre felaketine böyle bir bahane bulmak kimin aklına gelir, anlamak güç. Sayın Tugay’a sormak istiyorum, bu balıklar nerenin balıkları? Körfeze kaçak mı girdiler? Ne zaman geldiler? Yabancı balıklara Körfez’de yaşama iznini kim verdi?” şeklinde konuştu. Bursalı, bu tür açıklamaların samimiyetsiz olduğunu ifade etti.

"Önemli olan balıkların geldiği değil, öldüğü yerdir"

Bursalı, Cemil Tugay’ın açıklamalarını şaka gibi bulduğunu belirterek, “Bu tür şaka gibi açıklamalara ancak şaka gibi sorularla cevap verilir. 25 yıldır İzmir’in sorunları bu tür yaklaşımlar yüzünden çözülemiyor. Sorunları küçümseyen, alaycı tavırlar sadece problemleri büyütür. Önemli olan Körfez’in ne zaman kirlenmeye başladığı değil, kirlilikle mücadele için ne kadar süredir çalışıldığıdır. Mesele, balıkların İzmir’e ait olup olmaması değil, İzmir Körfezi’nde ölmesidir. Balıklar İzmir’e ait değil diye bu sorunu yok mu sayacağız?” diyerek tepki gösterdi.

"Tugay, sorunu çözemeyeceklerini itiraf etmiştir"

Şebnem Bursalı, Cemil Tugay’ın açıklamalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü ve şunları ekledi: “Sayın Tugay, bu sorunun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülemeyeceğini açıkça kabul etmiştir. Biz de aynı görüşteyiz. Bu yüzden her seferinde ‘İzmir için sadece elimizi değil, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız’ diyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bakanlıklar arasında köprü olmaya hazırız. Yeter ki, sorunları çözme iradesi ve iyi niyet olsun.”