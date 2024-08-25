AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sorumlu tutarak, belediye yönetiminin görevini yapmayarak sorunu iklim değişikliğine bağlamasını eleştirdi. Bursalı, "Sorun iklim değil, CHP’nin değişmeyen zihniyetidir." şeklinde konuştu.

Kirlilik seviyesi üst düzeyde

Bursalı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleri ve kötü kokunun ardından İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin numune aldığını ve sonuçların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Bursalı, "Ölçüm cihazları, kirlilik seviyesinin üst sınırını aştı. Muhtemelen yine benzer sonuçlarla karşılaşacağız. Körfezdeki oksijen seviyesinin, deniz canlılarının yaşayamayacağı düzeyde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle balık ölümleri gerçekleşiyor." dedi.

En büyük sorumlusu CHP!

Şebnem Bursalı, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin en büyük sorumlusunun CHP yönetimi olduğunu ifade ederek, "25 yıldan uzun süredir yönetimde olan CHP, arıtma tesisi sorununu çözemedi. Mevcut arıtma sistemi de yetersiz kalıyor. Atık suların arıtılmadan körfeze deşarj edilmesi büyük bir sorun. İklim değişikliği ve artan sıcaklıkları suçlayarak bu sorunu göz ardı edemezsiniz. İzmir’i ve Körfez’i ihmale terk etmeyeceğiz. Siz kirlilikle mücadele etmezseniz, biz sizinle mücadele edeceğiz." diyerek tepkisini dile getirdi.