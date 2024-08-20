İzmir'de son yıllarda artan orman yangınlarına dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığını vurguladı. Bursalı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin büyük çabalarla yangınları söndürdüğünü belirterek, belediyenin hazırlıksız olduğunu söyledi.

“Göz göre göre ihmal”

AK Parti'li Bursalı, 2023 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hedefleri arasında yer alan 50 itfaiye aracı alımının, kredi bulunamadığı için gerçekleşmediğini hatırlattı. "Kamu yönetiminde devamlılık esastır. Milyonluk konserler düzenlenirken itfaiye araçlarının alınamaması kabul edilemez. Yangınlara karşı gerçek manada hazırlıklı olunsaydı, zarar bu kadar büyük olmazdı. Bu en basit tabiriyle göz göre göre gelen bir ihmaldir" diye konuştu.

"Yangın söndürme uçağı şart”

Belediyelerin tüm senaryolar için hazırlıklı olması gerektiğini belirten Bursalı, "CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin bu eksikliklerinden rahatsızlık duyuyoruz. Yangın söndürme uçağı alımı konusunda Büyükşehir’i destekliyoruz ve İzmir için elimizden geleni yapmaya hazırız," ifadelerini kullandı.