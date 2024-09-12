AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan bu olayı ve tüm darbe girişimlerini bir kez daha kınadı. Bursalı, milletin darbecilere hiçbir zaman geçit vermediğini belirterek, “Aziz milletimiz, hain ve iş birlikçi darbecilere bugüne kadar nasıl geçit vermediyse, bundan sonra da vermeyecektir” dedi.

"Milletin iradesi karşısında kimse duramaz"

Bursalı, 12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar tüm ihanet girişimlerinin millet iradesi karşısında başarısız olduğunu vurgulayarak, özellikle 15 Temmuz direnişinin bu hain girişimlere karşı verilen en güçlü cevap olduğunu ifade etti. “Demokrasimizin temel prensibi olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, her zaman korunmalıdır” diye ekledi.

Ayrıca, 12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırlanan bir olay olduğunu belirten Bursalı, “Bu kara günlerde zulme uğrayan, işkence gören ve idam edilen vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi. Türk milletinin bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi kara günleri yaşamasına asla izin vermeyeceğinin altını çizdi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman darbelerin karşısında durduğunu vurgulayan Bursalı, artık darbe ürünü anayasaların yerini tamamen milli iradeye dayalı sivil ve özgürlükçü bir anayasanın alması gerektiğini belirtti. “Büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden biri olan bu darbe ürünü anayasanın yerine, milli iradenin yansıdığı bir anayasa yapılmasının zamanı çoktan geldi” dedi.