İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylemcilere seyyar tuvalet gönderdiği haberlerini hayret ve üzüntüyle okuduğunu ifade eden Bursalı, "İki çocuk annesi kadın emekçimiz Hülya Onaylı, sırf belediye görevini yapıp çalıştıkları istasyonlara tuvalet koymadığı için karşıdaki kafeye gitmeye çalışırken bir aracın altında kalarak can verdi. Daha Hülya'nın acısı tazeyken belediyenin Akbelen'de artık ağaç kesimi yapılmayacağı halde bölgeyi terk etmeyen 'profesyonel eylemcilere' böyle bir hizmet vermesi çok büyük bir çelişkidir" dedi. "Siz madem İzmir'den kilometrelerce uzak bir yere böyle bir tuvalet göndermesini biliyorsunuz o zaman bu tuvaletleri neden tramvay istasyonlarına zamanında kurmadınız da Hülya'nın ölümüne neden oldunuz?" diyen Bursalı, "Hülya'nın iki eli hem bu dünyada hem öbür dünyada Soyer ve ekibinin yakasını bırakmayacak" diye konuştu.



"MİLLETİMİZ PRİM VERMEDİ VERMEZ DE"



İzmir'de de en büyük problemlerden birinin tuvalet sorunu olduğunu ve görüştükleri İzmirlilerin dert yandığı konuların başında bunun geldiğini ifade eden Bursalı, "Maalesef bir çok bölgede insanlar gidecek tuvalet bulamıyor. Büyükşehir Belediyesi, önce İzmir'deki bu sorunu çözeceğine Akbelen üzerinden yapılmak istenen provokasyonu körüklemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Akbelen'de çoğu Gezi gibi başka olaylarına karışmış kişilerin sürdürdüğü eyleme İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü desteği vermesinin çok manidar olduğunu belirten Bursalı, "Amaç, Hükümeti zor duruma düşürmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Ancak, halkımız her şeyi görüyor. Milletimiz, Akbelen üzerinden yeni bir Gezi olayı çıkarmak isteyenlere prim vermedi, vermez de. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler bir kez daha kaybetti" dedi





“İZMİR SANDIKTA CHP’YE NOTUNU VERECEK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gelecek Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimde İzmir'deki sonuçlarının şaşırtacağını vurguladığına dikkat çeken Bursalı, şöyle konuştu:

"Tunç Soyer, 4,5 sene boyunca heykel ve konserlerle vakit geçirdi. İzmir'in büyük sorunlarının hiçbirini çözemedi. Bugüne kadar kendi döneminde başlayıp da bitirdiği tek bir büyük proje yok. Tabii ki, İzmirli de sandıkta CHP'ye notunu buna göre verecek. İzmir'den bu seçimde kentimizin geleceği için çok sevindirici bir sonuç bekliyoruz. Halkımız, 25-30 yıldır bu kentin sorunlarını çözemeyenleri sandıkla gönderecek. Güçlü bir adayla İzmir'de bu seçimleri kazanmamamız için hiçbir sebep yok. İzmirli'ye güveniyoruz."