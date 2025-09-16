Kent genelinde biriken çöplerin tehlike saçtığını dile getiren Bursalı, “İzmir’de CHP’li belediyelerin yönetim zafiyeti artık saklanamaz bir noktaya geldi. Sokaklar ve caddeler çöp dağlarıyla dolmuş durumda. Bu sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda halk sağlığı için ciddi bir tehdittir” dedi.

“İzmir bu ayıbı hak etmiyor”

Çöplerin toplanmaması nedeniyle vatandaşların kendi imkânlarıyla çöpleri temizlemek zorunda kaldığını, bazı bölgelerde ise çöp yığınlarının yakılmasıyla yangın riskinin ortaya çıktığını belirten Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’li belediyeler, asli görevleri olan çöp toplama işini bile yerine getiremiyor. Yıllardır algı ve reklam belediyeciliğiyle oyalanan İzmir, bugün yaşanmaz hale gelmiştir. İzmirli hemşehrilerimiz vergilerini ödüyor, karşılığında tertemiz sokaklar bekliyor. Ama karşılarına çıkan tablo; çöp dağları, hastalık riski ve beceriksizlik oluyor. İzmir bu ayıbı hak etmiyor. Siz de İzmir’i bu vurdumduymazlığınızla hak etmiyorsunuz.”

Bakanlıktan geçici izin

Kentin çöp krizinin büyümemesi için AK Parti olarak girişimde bulunduklarını aktaran Bursalı, Ankara’da yapılan temasların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın harekete geçtiğini söyledi. Bursalı, “Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan’ın öncülüğünde, milletvekilleri olarak yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Bakanlığımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Harmandalı için 31 Ekim 2025’e kadar geçerli olmak üzere geçici ve kontrollü bir izin verdi. Bu süre zarfında günlük en fazla 2 bin 477 ton çöp boşaltılabilecek” diye konuştu.

“Kalıcı çözüm İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde”

Geçici izinle sorunun kısa süreliğine hafiflediğini söyleyen Bursalı, asıl sorumluluğun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunun altını çizdi. “Biz İzmir ve İzmirli için her zaman elimizi taşın altına koyarız. Ama bu sorun köklü bir şekilde çözülmek zorunda. Artık bahaneler değil, çözümler üretilmeli. Söz konusu İzmir ve İzmirliyse gerisi teferruattır” dedi.