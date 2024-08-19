AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'deki orman yangınları sonrası muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Çankırı, siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, "Ağzınızı açacağınıza gözünüzü dört açın" dedi.

Muhalefete sert eleştiri

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşamı çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefetin yangınla ilgili tutumunu eleştirdi. Çankırı, yangınların ardından muhalefetin saldırgan bir dil kullanarak polemiklere yol açtığını belirtti ve bu tür durumlarda siyaset yerine birliğin ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.

"Birlik olma zamanı"

Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yangınlara müdahalede eksik kaldığını iddia ederek, Tarım Bakanlığının hızlı ve etkili bir şekilde devreye girerek devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Çankırı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ege'nin incisi siyaha büründü, sokaklar kül yığınına döndü. Onca insan mağdur oldu, ağaçlarımız, doğanın sessiz canlıları yaşamını yitirdi. Zaman birlik olma zamanı iken muhalefet, yıllardır kendi yönetimindeki bu kentte hazırlıksız ve tedbirsiz bir duruş sergiledi. Elbette yangınların çıkış noktası farklı olabilir, ancak böyle bir tabloda hükümetin İzmir milletvekillerine saldırmak ve bu durumu siyasete alet etmek, ayrı bir yangın çıkarmak demektir."

"Sosyal belediyecilikte neden ayrım yapılıyor?"

Çankırı, muhalefetin sosyal belediyecilik anlayışında ayrımcılık yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti: "Birincisi, sosyal belediyecilik anlayışında konu insan ve hizmet ise neden ayrım yapılmaktadır? İkincisi, konu yaraları sarmak ve birlik olmak ise neden siz-biz kavgasına girilmektedir? Sayın Tarım Bakanımız ve sahadaki tüm ekiplerimiz, olayın en başından beri intikal noktasında son derece hassasiyetle çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. Sayın Tarım Bakanımız, ilk günden beri 'polemiğe girmeyeceğiz' diyerek işine odaklandı. Ancak ne yazık ki muhalefet bu anlayıştan uzak bir tutum sergilemektedir."

"Biz çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefeti yangınlarla ilgili gerçeklerle yüzleşmeye ve gereksiz polemiklerden kaçınmaya davet ederek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Tavsiyem şudur ki, bu tür kavgaları tutuşturmaktansa yangınlardaki bilançolarla yüzleşin, gündemi meşgul etmeden ağzınızı açacağınıza gözünüzü dört açın" diyerek sözlerini noktaladı.