AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya’nın buluşmasını anlattığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yusuf ve annesi Aslıhan Kaya, duygu dolu anları ve teşekkürlerini paylaşarak, Cumhurbaşkanı’na ve Vekil Çankırı'ya minnettarlıklarını dile getirdi.

Yusuf’un duygusal anı, sosyal medyada gündem oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partisinin Karabağlar İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya ile buluşmasını duygusal bir şekilde anlatmıştı. Bu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anlamlı bir jest

Yusuf Kaya, konuşma bozukluğu yaşayan ve özel eğitim gören bir çocuk. Annesi Aslıhan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini ifade edemeyen oğlunun, Cumhurbaşkanının kalabalık içindeki yaklaşımına karşı yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı: “Yusuf Cumhurbaşkanımızı çok seviyor, fakat kendisini ifade edemediği için hep ona yaklaşmak istediğini söylüyordu. Cumhurbaşkanımızın otobüsünü gördü ama kalabalıktan dolayı korktu. Bir süre sonra ise Cumhurbaşkanımıza ‘oğlumun bir kere öpmesini istiyorum’ dedim. Cumhurbaşkanımız ‘gelsin’ dedi ve o an, kimsenin beklemediği şekilde otobüsten inerek oğlumla tanıştı. Oğlum ve Cumhurbaşkanı birbirlerine sarıldılar, bu an benim için her şeyden değerli.”

"Oğlumun yüzündeki o mutluluğu görmek her şeye değerdi"

Anne Aslıhan Kaya, Cumhurbaşkanına, “Beni dinlediğiniz ve oğlumu kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bu anın şahitlerinden biri olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya teşekkürlerini iletti. Yusuf’un mutluluğunu görmek, bir anne olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kaya, “Oğlumun yüzündeki o mutluluğu görmek bence her şeye değerdi” dedi.